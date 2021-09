Dumfries diamante grezzo, ma Inzaghi sa come lavorarlo. Ha fatto intravedere…

Contro l'Atalanta potrebbe toccare all'olandese scendere in campo dal 1'

Archiviata la vittoriosa trasferta di Firenze, oggi l'Inter è attesa da un'altra gara altrettanto complicata. A San Siro arrivo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che, dopo un inizio traballante, sembra aver ritrovato la strada giusta. Per Simone Inzaghi un solo dubbio di formazione e riguarda la fascia destra dove Dumfries e Darmian sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Chiunque giocherà dovrà vedersela con un cliente scomodo, Robin Gosens. "Scontro tra treni in corsa. Quello olandese dell’Inter contro il Bologna ha toccato la vertigine di 34,3 chilometri all’ora, quello tedesco dell’Atalanta viaggia con una marcia in meno, il suo massimo è 29,7 contro la Salernitana", sottolinea la Gazzetta dello Sport.