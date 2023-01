Dumfries, ora l’Inter teme la svalutazione. Lo stesso vale per due giocatori voluti da Inzaghi

Il tecnico ha spinto per gli arrivi di Correa e Gosens, costati al club 50 milioni, ma i due giocatori non si sono espressi al loro livello

L'andamento in campionato non è da Inter. Inzaghi deve porre al più presto un rimedio: centrare la Champions League è vitale per il club. E ora il quarto posto non è così blindato.

"Il rischio è che, andando avanti in questa altalena, parte della rosa finisca pure per svalutarsi: non una buona notizia in assoluto, figurarsi per una squadra obbligata a fare del player trading la propria religione. Due dei giocatori richiesti direttamente dal tecnico e costati oltre 50 milioni sono state meteore del sistema Inter, con conseguenze sul valore del loro cartellino: Correa pagato 31 e Gosens 25 oggi valgono la metà", riporta La Gazzetta dello Sport.