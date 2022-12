Dumfries: “Capisco le critiche nei miei confronti, voglio essere importante con gol e assist”

Con alcune dichiarazioni rilasciate a NU.nl, Denzel Dumfries ha risposto alle critiche piovute su di lui dopo le prime tre partite ai Mondiali in Qatar dell'Olanda di van Gaal. Il laterale dell'Inter è sicuro di poter essere determinante per la sua nazionale:

"Capisco che ci siano critiche e ovviamente sono critico anche con me stesso. Voglio essere importante con un gol o un assist. Io molto alto in campo? Come difensore di destra posso aprire alcuni spazi per gli attaccanti. C'è un'idea dietro. La cosa più importante è che siamo i numeri uno del girone, ma ovviamente vogliamo offrire più spettacolo. Sappiamo cosa deve essere migliorato, speriamo che venga fuori negli ottavi di finale. USA? Hanno una squadra buona ed energica. E vogliono giocare d'anticipo.Se gli americani fanno pressione, automaticamente ci facciamo spazio. E questo ci sta bene. Speriamo che sia una bella partita, ma l'importante è vincere. Soprattutto nella fase a eliminazione diretta".