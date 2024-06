"L'Inter prenderà il vice Sommer, calcolando Zielinski e Taremi sono 3. Poi è da vedere se escono altri giocatori ma per il momento gli acquisti dell'Inter saranno 3. L'obiettivo è arrivare a Bento o si riaprirà il discorso per tenere Audero un altro anno. Con Bento avresti una prospettiva futura quando Sommer può lasciare un po' di spazio. Poi da vedere cosa succederà con Dumfries: o rinnova o va via, scade nel 2025. Tra tutte le trattative per i rinnovi è l'unica che non è decollata, nello scorso inverno c'è stato anche un momento di frizione con l'entourage e la cosa è rimasta ferma lì. Per l'Inter può partire anche se qualcosa si è riaperto negli ultimi mesi. Non è escluso il rinnovo, se non rinnova può partire e c'è Ndoye del Bologna come opzione"