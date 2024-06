Valentin Carboni fa parte della lista dei 29 pre-convocati da Lionel Scaloni per la Copa America . Il CT argentino, però, dovrà ridurre di tre la lista che sarà poi definitiva e c'è tanta bagarre in attacco, con Lautaro, Messi, Garnacho, Julian Alvarez, Angel Correa dell'Atletico Madrid e Valentin Carboni.

Dall'Argentina, però, arrivano importanti novità proprio riguardanti Valentin Carboni, talento classe 2005 che piace e non poco a Scaloni. "Valentín Carboni, per Scaloni, è una dei volti del rinnovamento in Nazionale. Scaloni e il suo staff hanno molta fiducia in lui. Valentin lotterà con Angel Correa per un posto in Copa América", scrive Leo Paradizo, giornalista di ESPN Argentina e TN.