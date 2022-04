Gol e assist: Dumfries si è preso la scena. E l’Inter si è dimenticata di Hakimi

L'esterno olandese sta dando un grande contributo all'Inter di Inzaghi in termini di assist, gol e prestazioni

"L'Inter si ritrova il secondo difensore più prolifico (tra gol e assist) del campionato. I punti di forza della squadra di Simone Inzaghi sono molteplici ma, offensivamente, sono fondamentali gli esterni che riforniscono con costanza le punte e ne prendono pure le veci quando serve. Darmian ha inaugurato il derby di martedì con l'assist per Lautaro Martinez, Ivan Perisic sta deliziando da oltre un mese ogni volta che ne ha possibilità, Robin Gosens si è sbloccato contro il Milan dalla panchina e Dumfries ha permesso a tifosi e dirigenza di dimenticare Hakimi, non uno qualsiasi. Con la rete alla Roma l'olandese è a quota 9 partecipazioni ai gol, distribuite in 5 reti e 4 assist. Meglio di lui, in Serie A, sta facendo solamente Theo Hernandez a quota 10. Quello che sembrava un ripiego del marocchino è diventato un top in tutta Italia", analizza Gazzetta.it.

"I confronti spesso lasciano il tempo che trovano, ma a un mese dalla fine dei giochi si possono comparare Dumfries e Hakimi. Il primo è costato meno di un quarto del secondo, per essere spietatamente cinici. E, in campo, finora non c'è stato paragone: il marocchino del Psg è infatti fermo a 3 gol e 6 assist in una Ligue 1. Fuori dal campionato francese l'ex Inter non ha però proferito parola: ha fatto scena muta senza riuscire a partecipare a nemmeno un gol in 9 presenze tra Champions League e supercoppa di Francia. Dumfries, invece, ha servito assist sia in Coppa Italia che in Europa", aggiunge il portale sportivo.