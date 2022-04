Inter, che affare Dumfries: un gol che cuce un pezzo di scudetto. Ieri gara impressionante

Denzel Dumfries si è impadronito della fascia dell'Inter. Con strapotere fisico, impegno, abnegazione: il gol di ieri è un pezzo di scudetto

E' arrivato a Milano per cifre che nel calcio di oggi fanno quasi sorridere (12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus), con addosso tutte le pressioni e le aspettative derivate dall'eredità pesantissima lasciata da Hakimi, partito alla volta del Paris Saint-Germain tra il malcontento del popolo dell'Inter. E invece, dopo qualche settimana di apprendistato, Denzel Dumfries si è impadronito della fascia dell'Inter. Con strapotere fisico, impegno, abnegazione. Qualità che lo hanno portato rapidamente a migliorare in fase difensiva, e che lo hanno portato a diventare uno dei migliori quinti a livello europeo. Il gol contro la Roma di ieri pomeriggio a San Siro, come scrive il Giornale, cuce sul petto dei nerazzurri un pezzetto di quello scudetto che vorrebbe dire 20, ovvero seconda stella: