Le dichiarazioni rilasciate da Denzel Dumfries ai microfoni di gianlucadimarzio.com, hanno lasciato aperta la possibilità che il giocatore rimanga a Milano. L'olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo da parte dell'Inter. "Il mio futuro è ancora ad Appiano Gentile. L’Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato; la gente e i compagni di squadra sono come una famiglia e io mi sento a casa. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo...", le parole di Dumfries. Come sottolinea Tuttosport, l'ex Psv ha fatto arrivare all’Inter un messaggio chiaro sulla propria volontà.