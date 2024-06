Partire o restare all'Inter? Denzel Dumfries non esclude nessuna possibilità, per sapere quale sarà il suo destino bisognerà aspettare la fine dell'Europeo concluso. "Penso di poter restare in nerazzurro. Io non vorrei andare via. Dell’Inter sono innamorato e nel club mi sento come in famiglia. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo. Prima, la società era in difficoltà economiche. Ora invece c’è una nuova proprietà», le parole dell'olandese.