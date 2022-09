Dumfries: “All’Inter situazione fastidiosa, la sosta può schiarirci le idee. Sono convinto…”

"La situazione all'Inter è fastidiosa. Vogliamo cambiare le cose il prima possibile. Quindi, sotto questo aspetto, la sosta internazionale è stata un male. Ma al contempo potrebbe anche essere utile per schiarirsi di nuovo le idee. Se si guardano le nostre partite, si può notare che alterniamo momenti belli a momenti brutti, ma che chiaramente non stiamo giocando al meglio. Tuttavia, abbiamo così tante qualità in rosa che sono convinto che invertiremo il momento negativo. Finora sto giocando praticamente sempre e ne sono felice, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Finché ciò non accadrà, non sarò soddisfatto. Anche se ricevo regolarmente complimenti per il mio gioco".

"Abbiamo molti ragazzi esperti nel gruppo, che fanno di tutto per ottenere il massimo. Cerco di imparare da loro ogni giorno. Ma i miei occhi si sono davvero aperti durante un giorno libero la scorsa stagione. Ho dovuto riferire al club per un lieve infortunio per farmi curare. In sala pesi sembravano esserci tredici giocatori che investono su se stessi. Se non mi fossi infortunato non avrei mai saputo che così tanti compagni di squadra hanno sacrificato i loro giorni di riposo per ottenere ancora meglio e più in forma Poi pensi: ehi, è così che funziona, lavorare al livello successivo sul tuo corpo. Lo faccio da allora".