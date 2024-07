"Il primo nome su cui si sono concentrate le attenzioni è stato quello di Ndoye. Per il quale, però, il Bologna ha messo in chiaro di voler 25 milioni di euro. Una cifra importante, insomma. In aggiunta, da alcuni intermediari è stato proposto lo scambio con Wan Bissaka, che il Manchester United vorrebbe piazzare e che, come Dumfries ha il contratto in scadenza nel 2025. L’Inter non si è scaldata, a differenza di quando è stato proposto Vanderson, 23enne brasiliano di proprietà del Monaco. Le sue caratteristiche sono giudicate molto interessati: corre, spinge, sa pure saltare l’uomo e sembra perfetto come laterale a tutta fascia. Per qualche settimana, è stato anche in orbita Napoli, poi la pista si è raffreddata. C’è il solito inconveniente della valutazione, che è nello stesso ordine di grandezza di Ndoye. Tuttavia, considerato lo stop di Buchanan (rientro previsto per fine ottobre), nel caso, per sostituire Dumfries, l’Inter avrebbe bisogno di un giocatore vero, un titolare", spiega il quotidiano.