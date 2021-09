Inter, Dumfries in crescita: progressi evidenti, titolare contro il Real Madrid?

L'esterno olandese scalpita: Inzaghi è pronto a testarlo dal pimo minuto, l'occasione può arrivare già mercoledì

L'apprendistato di Denzel Dumfries sembra essere ormai completato: l'esterno olandese, prelevato in estate dall'Inter per raccogliere la pesante eredità di Hakimi, sta lanciando segnali importanti a Simone Inzaghi e al suo staff, e il momento della sua prima gara da titolare con la maglia nerazzurra si avvicina sempre più. A maggior ragione considerata la prova tutt'altro che eccezionale offerta dagli esterni ieri contro la Sampdoria: sia Darmian che Perisic non hanno inciso in fase offensiva e hanno sofferto in quella difensiva. Secondo La Gazzetta dello Sport il momento dell'ex PSV Eindhoven potrebbe arrivare già mercoledì contro il Real Madrid, per un vero e proprio debutto (da titolare) di fuoco: "Darmian ieri è stato tra i più deludenti tra i nerazzurri. Un particolare non va sottovalutato: Inzaghi aveva deciso per la sua sostituzione, prima che Dimarco alzasse bandiera bianca".