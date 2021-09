Inter, sta arrivando il momento di Dumfries: “Ecco quando sarà titolare”

Dumfries, anche vista l'età, ha più gamba rispetto a Darmian, ma deve ancora registrare tempi e movimenti

Scatta il count-down per vedere Denzel Dumfries con la maglia dell'Inter dal primo minuto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, visto il tour de force dei nerazzurri nelle prossime settimane, sta per arrivare il momento dell'esterno olandese classe '96: "Perso Hakimi, è stato preso Denzel - si legge -, ma il nazionale olandese dopo un ottimo Europeo, condito da due reti, sta ritrovando la condizione persa tra ferie e allenamenti individuali per avere forzato la mano al Psv pur di raggiungere Milano.