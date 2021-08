Sky – Visite Dumfries, risultati brillanti. Gran futuro all’Inter: “Ad Appiano raccontano…”

In casa Inter, oggi è stato il giorno di Denzel Dumfries, il designato dai dirigenti nerazzurri a raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi

In casa Inter, oggi è stato il giorno di Denzel Dumfries, il designato dai dirigenti nerazzurri a raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi sulla fascia destra. Come riporta Sky Sport, il laterale olandese ha svolto, prima alla clinica Humanitas poi al CONI, le visite mediche, superando brillantemente tutti i test. Successivamente, l'ormai ex PSV Eindhoven si è recato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, dove ha posto la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri a 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Domani, invece, il calciatore sarà in tribuna a Monza per assistere alla sfida tra Inter e Dinamo Kiev, ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale in campionato.