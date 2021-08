L’Inter prende forma: ecco come schiererà la squadra Inzaghi con Dumfries e gli altri acquisti

Dopo lo sconforto, la ritrovata fiducia. L'Inter di Simone Inzaghi, orfana di Hakimi e Lukaku, inizia davvero ad assumere una sua fisionomia

Dopo lo sconforto, la ritrovata fiducia. L'Inter di Simone Inzaghi, orfana di Hakimi e Lukaku, inizia davvero ad assumere una sua fisionomia. Non sarà più forte di quella di Conte, ma potrebbe comunque avere caratteristiche (diverse) vincenti. L'arrivo di Dumfries, in attesa degli ultimi colpi di mercato (vedi l'arrivo di un altro attaccante), è infatti un tassello importante, dato che con l'olandese l'Inter ha finalmente trovato il sostituto di Hakimi. Con Calhanoglu da mezzala al posto di Eriksen e Dzeko al fianco di Lautaro, ecco, dunque, la squadra che al momento potrebbe schierare Inzaghi. Un 3-5-2 di fisicità e qualità che ha tutte le carte in regola per difendere il titolo di campione d'Italia: