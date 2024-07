L'esterno olandese ha scelto di proseguire con l'Inter e al rientro dalle vacanze sarà in sede nerazzurra per firmare il prolungamento

"Il sì tanto atteso è finalmente in arrivo. Certo, si tratta pur sempre di un accordo sulla parola, ma basta dopotutto per ritenere quasi conclusa una delle poche questioni rimaste irrisolte nel mercato dell’Inter. Salvo imprevisti, Denzel Dumfries rinnoverà il contratto con i nerazzurri. L’intesa è ormai a un passo, praticamente raggiunta a 4 milioni di euro d’ingaggio, quasi il doppio rispetto allo stipendio attuale, con la durata ancora da decidere. Sarà comunque un accordo a lungo termine, con la scadenza che oscilla tra il 2027 e il 2028. La firma arriverà quando il giocatore olandese rientrerà in Italia, dopo aver terminato le vacanze. È atteso a Milano il 3 agosto. A quel punto, dunque, sarà ricevuto in sede per firmare i documenti e svolgere le formalità di rito", scrive La Gazzetta dello Sport.