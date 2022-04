Pedullà: “Dybala, ecco l’apertura all’Inter. Le 3 risposte che accendono l’affare”

L'attaccante argentino ha scelto, la palla passa ora ai nerazzurri: operazone slegata dal futuro di Lautaro

Paulo Dybala all'Inter è un'ipotesi tutt'altro che da scartare: l'attaccante argentino lascerà la Juventus al termine della stagione, a contratto scaduto, e i nerazzurri sognano il grande colpo a parametro zero. Un trasferimento complicato, sia per fattori economici che ambientali, ma non impossibile. Secondo Alfredo Pedullà, la Joya avrebbe espresso la volontà di rimanere in Italia, il che potrebbe spingerlo con decisione in direzione Milano. Anzi, di più: Dybala vuole l'Inter, e sa di essere perfettamente ricambiato. Elementi che potrebbero dare una forte accelerata all'affare: "Dybala ha detto all'Inter: a) mi piacerebbe; b) vorrei restare in italia; c) non ho fretta, aspetto. Solo in un secondo momento valuterà altro. L'Inter ha memorizzato, già coinvolta. Il resto, con calma".