Inter-Dybala, contatto! Marotta prova il colpaccio, pronta l’offerta: i dettagli

L'agente dell'attaccante argentino è arrivato in Italia: in settimana incontro con la Juventus, nerazzurri alla finestra

Fabio Alampi

La questione riguardante il futuro di Paulo Dybala entra nella fase decisiva: Jorge Antun, agente dell'attaccante argentino, è arrivato in Italia per discutere direttamente con la Juventus. Il contratto in scadenza a giugno e le incomprensioni degli ultimi mesi, con tanto di proposta prima presentata e poi ritirata dalla dirigenza bianconera, lasciano spazio a ogni ipotesi, inclusa quella di un clamoroso addio a giugno. Uno scenario che farebbe gola a diversi club, inclusa l'Inter: Beppe Marotta, ad nerazzurro, è da sempre un grande estimatore della Joya e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un contatto con il procuratore del giocatore.

Contatto Marotta-agente

"Jorge Antun è arrivato a Torino nei giorni scorsi per vedere la Juventus, ma non è detto che il suo tour italiano si fermi qui. Per ora lui e Marotta si sono limitati a un contatto telefonico, in cui il nerazzurro ha ribadito l'interesse del suo club per Dybala e ha trasferito al procuratore il gradimento dell'allenatore: Simone Inzaghi è da sempre un grande estimatore di Paulo e sarebbe felice di poterlo allenare. Antun per il momento si è limitato a incassare i complimenti e ringraziare, rimandando altri discorsi a dopo il confronto con la Juventus, che dovrebbe avvenire a metà della prossima settimana".

I dettagli dell'offerta

"I bianconeri adesso non sembrano intenzionati ad andare oltre i 7 milioni (più bonus) e per tre anni invece che quattro. Probabile che giovedì (giorno fissato per l'incontro) si riparta da queste cifre, così come è probabile che Antun, di fronte alla richiesta di riaprire una nuova trattativa su basi diverse, prenda tempo e scelga per la prima volta di guardarsi intorno. [...] L'Inter ha necessità di liberare risorse prima di poter fare un acquisto pesante. Gli addii di Vidal e Vecino, che sono a scadenza di contratto, garantiranno un risparmio totale di circa 16 milioni lordi, senza contare ulteriori movimenti di mercato che oggi non sono preventivabili. Sicuramente un'eventuale cessione del compagno di nazionale di Paulo, Lautaro Martinez, allargherebbe i margini di manovra del club nerazzurro.

Di sicuro Marotta sa che per l'argentino serve un sacrificio, ma è convinto che ne possa valere la pena, anche per quel salto di qualità in Europa a cui la nuova proprietà punta. Paulo ha un profilo internazionale e la giusta esperienza, anche se i continui guai fisici (l'argentino non è stato convocato per la gara con lo Spezia) destano un po' di apprensione. In fondo l'ingaggio sarebbe più o meno lo stesso che l'Inter garantisce ad Alexis Sanchez, ma senza i benefici del Decreto Crescita. Il cileno guadagna attualmente 7 milioni di euro, Marotta potrebbe spingersi fino a 7,5 milioni per cercare di convincere la Joya a trasferirsi a Milano, con l'aggiunta di premi legati a obiettivi e un probabile bonus alla firma, il tutto per un minimo di quattro stagioni o addirittura cinque. Una proposta superiore a quella che la Juventus potrebbe mettere sul piatto giovedì".