Dybala, l’Inter scopre le carte: oggi il giorno dell’offerta. Zhang convinto, le cifre

La trattativa per portare l'attaccante argentino a Milano è pronta a entrare nel vivo: previsto un nuovo contatto tra le parti

Fabio Alampi

La trattativa per portare Paulo Dybala a Milano, sponda Inter, è pronta a entrare nel vivo: secondo La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi la dirigenza nerazzurra avrà un nuovo contatto con l'entourage del giocatore per mettere formalmente le carte in tavola e confermare il proprio interesse.

"Oggi il lento avvicinamento della Joya verso Milano vedrà un nuovo passettino in avanti: dopo tempo lo staff del giocatore riparlerà con l'Inter, che ha scelto proprio l'argentino per superare lo shock scudetto. Risentirsi dopo tempo serve a tutte le parti in commedia per fare il punto su una trattativa che, di fatto, non è ancora partita, ma in fondo è come se lo fosse. Un po' perché l'apprezzamento di tutta l'Inter nei confronti dell'ormai ex juventino è totale, esibita alla luce del sole, e un po' perché la Joya argentina ha già fatto sapere a chi di dovere di gradire la destinazione".

Attesa e strategia

"Visto dall'ottica di Dybala, il contatto di oggi tra i suoi uomini di fiducia e lo stato maggiore interista serve, soprattutto, per mettere un punto fermo nella partita: l'argentino è pronto a un'attesa tattica, al netto sempre di possibili altre offerte di big estere, che al momento però non si vedono. Insomma, d'accordo con il suo agente e amico di famiglia Jorge Antun, Paulo aspetterà il giusto l'Inter di Beppe Marotta: proprio l'a.d. nerazzurro è l'uomo che lo aveva svezzato quando arrivò picciriddu da Palermo. La squadra di Simone, poi, è una meta funzionale sia dal punto di vista tecnico che delle ambizioni: gioca la Champions League e ha tutto per ritentare l'assalto al campionato sfuggito sul più bello".

Sì di Zhang, le cifre

"Il titolo appena vinto dai cugini, quel pullman indiavolato in giro per Milano, la città di colpo vestita di rosso e nero: gli ultimi giorni hanno convinto il presidente Steven Zhang dell'importanza strategia del colpo Dybala per far cambiare l'aria. Serve alla squadra e anche al club per ritrovare centralità sul palcoscenico. Per questo, della Joya si è parlato nel vertice con il tecnico di martedì: la decisione di spingere, in fondo, è stata partorita là. [...] La chiacchierata di oggi non sarà comunque risolutiva, ma almeno serve per mettere le carte sul tavolo. E iniziare a ragionare sull'ingaggio e la durata del contratto. Prima del dietrofront della Juve, Dybala a ottobre 2021 aveva già trovato un accordo per un rinnovo bianconero da 8 milioni più 2. Tantissima acqua è passata sotto ai ponti da allora e il mondo attorno a Paulo sa che ci si dovrà accontentare di molto meno: l'offerta nerazzurra, che verrà presentata a tempo debito, dovrebbe spingersi fino a 7 compresi di bonus".