Avanti tutta per Dybala. Interesse confermato, l’Inter chiede tempo: 10 giorni per chiudere

"L’Inter ha in testa Dybala. Ce l’ha tuttora, non è una partita chiusa con il ritorno di Lukaku. I nerazzurri hanno confermato il loro interesse sul giocatore. Perché un dubbio sulla questione poteva essere pure lecito. Magari un dubbio venuto anche agli uomini intorno a Dybala. E invece il club di Zhang quell’interrogativo l’ha sciolto senza problemi. L’altra parte del discorso è sui tempi. L’Inter ha chiesto a Dybala 10 giorni per andare a fondo sulla situazione, per valutare le offerte in arrivo per Dzeko e Correa, oltre che risolvere la questione buonuscita con Sanchez. In sostanza, il patto tra Dybala e l’Inter regge. Poi su quel che accadrà dopo questi 10 giorni non ci sono certezze", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Però va registrato, dopo giorni di silenzi in merito, un rinnovato ottimismo da parte dei protagonisti sull’esito positivo della trattativa. Meno scetticismo, più fiducia: potrebbe essere la sintesi del contatto di ieri. Non è stato risolutivo, ma non era neppure annunciato come tale. L’Inter, va ricordato, ha già offerto a Dybala un contratto da 6 milioni di euro, legando uno di quei 6 milioni alle presenze minime di Paulo, che devono toccare almeno il 50% delle gare stagionali del club. Nessun problema da parte del giocatore, disposto anche a scommettere su se stesso. La quadratura è vicina: una clausola rescissoria da inserire, un passo in avanti in più sulla parte fissa, insomma non è per questo che oggi non si firma. La tempistica dei 10 giorni, emersa nel contatto tra le parti avvenuto ieri, peraltro coincide con l’inizio della stagione da parte dell’Inter, ovvero il via del ritiro della squadra di Inzaghi", aggiunge il quotidiano.