Dybala: “Futuro? Sono tranquillo. Belle anche Premier e Liga ma sono felice in Italia”

Al termine della gara vinta dall'Argentina contro l'Italia, l'attaccante ha parlato del suo futuro

A breve si conoscerà il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è nel mirino di molti club, ma in questo momento la destinazione più probabile è quella che porta all'Inter. Al termine della gara con l'Italia, la Joya ha parlato del suo futuro, non nascondendo la volontà di provare un'esperienza in un altro campionato. "Sono abbastanza tranquillo, ci pensano le persone che lavorano con me. Io mi dedico al calcio. In Italia sono molto a mio agio, mi trattano come fossi un italiano. Ma mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier, la Liga, ma sono felice in Italia".