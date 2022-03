Dybala, mossa Inter. Marotta e Ausilio incontrano l’agente: “Risposta favorevole”

I due uomini mercato dell'Inter hanno parlato in gran segreto con l'agente dell'argentino, nessuna fretta ma apertura alla soluzione nerazzurra

"Dybala all’Inter non è più una suggestione, ma un progetto concreto. Perché Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno incontrato in gran segreto Jorge Antun , procuratore della Joya, per manifestare l’interesse nerazzurro sul giocatore. Un atto dovuto, dopo il divorzio sancito unilateralmente dalla Juventus. Le parti non sono entrate in profondità sull’aspetto economico dell’affare. All’Inter, oltre a iscriversi ufficialmente alla corsa sull’argentino, interessava capire quali fossero le tempistiche gradite da Dybala. E dalla controparte è arrivata una risposta che può essere considerata come favorevole per i nerazzurri: l’argentino non ha fretta di trovare squadra", rivela Tuttosport.