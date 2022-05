Dybala-Inter, ultima da avversari? Contatti ben avviati, per l’offerta ufficiale…

Il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e l'attaccante argentino nel giorno della finale di Coppa Italia

Una notte da presente e futuro. La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma questa sera all'Olimpico, sarà una partita speciale per Paulo Dybala. L'argentino si appresta a disputare l'ultima finale con la maglia dei bianconeri, prima di porre fine a una storia durata 7 anni, e va a caccia del tredicesimo trofeo con 'Madama'.

Ad attenderlo c'è l'Inter, che continua a lavorare sottotraccia per battere la concorrenza e assicurarselo a parametro zero. Beppe Marotta ne ha parlato ieri sera in collegato con 'Sky Sport', confermato la stima nei confronti dell'argentino: