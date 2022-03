Dybala, vuole restare in Italia: “Inter seria candidata. Chi lo conosce bene…”

Il futuro di Paulo Dybala sarà lontano dalla Juventus. Ma dove? Ancora in Italia o all’estero? Ecco gli scenari principali

Alessandro Cosattini

Il futuro di Paulo Dybala sarà lontano dalla Juventus. Ma dove? Ancora in Italia o all’estero? L’argentino - in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 - si guarda attorno, pronto a valutare tutte le opzioni per poi decidere che maglia vestire nella prossima stagione. In Italia l’ipotesi più accreditata è l’Inter, all’estero ci sono soprattutto Atletico Madrid e Barcellona. Oggi Tuttosport torna sui motivi del mancato rinnovo della Joya con la Juve e si sofferma anche sul futuro dell’argentino.

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sul mancato rinnovo: “Perché a Cuadrado verrà fatta un’offerta (con riduzione dell’ingaggio) e a Dybala no? Perché Dybala non avrebbe potuto non essere al centro del progetto. Numero 10, prossimo capitano, miglior marcatore juventino in attività, giocatore di talento indiscusso, la Joya non può essere un “comprimario”. Per rendere, lui come qualsiasi giocatore con queste caratteristiche, deve sentire la totale fiducia dell’ambiente, quella che si ripone negli elementi chiave di una squadra. La Juventus, in Dybala, quella fiducia non l’aveva più: troppi infortuni nelle ultime due stagioni per ritenerlo a 28 anni uno dei pilastri a cui appoggiare il nuovo ciclo. E sui quali investire di conseguenza: anche invariato, l’ingaggio della Joya sarebbe stato secondo solo a quello di Matthijs De Ligt, stabilito prima del Covid e dall’impatto ridotto dal decreto crescita. Non sarebbe stato al centro nemmeno nel progetto tattico: è attorno a Dusan Vlahovic, uomo simbolo del nuovo corso fin dalla presentazione, che Massimiliano Allegri costruirà il prossimo attacco bianconero”, spiega il quotidiano.

Che poi si sofferma invece sul futuro della Joya, con l’Inter in prima fila in Italia, pronta a provarci per l’ennesimo colpo a zero ‘alla Marotta’: “Chi conosce bene la Joya racconta di un ragazzo sì scosso, eppure desideroso di dare tutto fino all’ultimo impegno con indosso la maglia bianconera. Questione di professionalità e rispetto nei confronti dei tifosi che non mancheranno di omaggiarlo come si deve per colui che resta il capocannoniere stagionale della Juventus - 13 gol - e il decimo miglior marcatore nella storia del club - 113 reti - con Roberto Baggio (115) nel mirino. Intanto la domanda resta nell’aria: dove giocherà Dybala? Per l’Italia, dove la Joya vorrebbe rimanere, l’Inter è una candidata seria, ma prima deve liberare spazio al capitolo “ingaggi pesanti”. Per l’estero non tramonta l’opzione Atletico Madrid, tanto più dopo l’apertura del presidente Enrique Cerezo («È un grandissimo, ma è troppo presto per parlarne») con il Barcellona che, secondo fonti argentine, sarebbe pronto all’offensiva. Tottenham e Arsenal oltre Manica, il Paris Saint-Germain oltre le Alpi: è tutto in ballo, anche destinazioni che ad ora sembrano utopistiche”, si legge.