Dybala, Marotta-Antun 6-0 6-0. Ma non basta: cosa serve per vincere il terzo set

Paulo Dybala rappresenta un'occasione per l'Inter ma a determinate condizioni. E le condizioni le aveva fissate, nel famoso vertice in sede, Beppe Marotta. L'evoluzione del mercato ha portato l'Inter a chiudere l'operazione Lukaku, un'operazione ai limiti del miracoloso. E ora Dybala? La Gazzetta dello Sport ha parlato di una sorta di "resa" da parte dell'entourage del giocatore, che avrebbe fatto sapere all'Inter di essere disposto ad accettare la proposta di Marotta.

Un'offerta da 5 milioni di euro netti più uno di bonus legato al 50% delle presenze. Una vittoria su tutta la linea per Marotta, che prenderebbe Dybala praticamente con ingaggio dimezzato rispetto a quello proposto in inverno dalla Juventus.

Capitolo chiuso? Non ancora. Perché Marotta può anche aver vinto i primi due set 6-0, 6-0. Ma manca il terzo e decisivo set per i nerazzurri. Per far entrare Dybala, bisogna fare posto nell'attacco interista. E farne parecchio. Deve uscire Alexis Sanchez in primis. E il cileno sta rifiutando tutte le destinazioni non ritenute alla sua altezza. E poi, nel corso dell'estate, bisogna liberare un'altra casella tra Dzeko e Correa. Più facile a dirsi che a farsi. Ma intanto Marotta ha messo a segno il primo break.