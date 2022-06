Inter-Dybala, oggi nuovo contatto: si chiude mercoledì? Inzaghi ha un piano per lui

L'Inter e Paulo Dybala sono sempre più vicini: l'attaccante argentino ha già detto sì ai nerazzurri , e le parti sono da tempo al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. La fumata bianca, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai imminente: "Oggi Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, e i dirigenti dell'Inter avranno un nuovo contatto. Il giocatore è in vacanza in Florida, ha già dato il suo sì al trasferimento in nerazzurro, ora le parti devono solo trovare l'incastro economico definitivo, legato ai bonus del contratto e al premio alla firma. Dopo il contatto oggi, sarà l'ora del secondo incontro "fisico": avverrà entro mercoledì, per il brindisi".

"Dybala è un attaccante – seconda punta o trequartista – e lì si muoverà, al fianco di Lautaro o dietro. Nel caso in cui Lukaku ritornasse e Martinez restasse, l'ipotesi di un tridente sarebbe suggestiva, ma non praticabile. Non crediamo che Inzaghi si scosterà dal 3-5-2 per imbarcarsi in un avventuroso 3-4-1-2 o 3-4-2-1, con Paulo trequartista unico o in tandem con Lautaro. Dovrebbero costringerlo a lavorare di ramazza, e nel caso perderebbe spunto e creatività. No, il 3-5-2 per lui è un sistema ideale. Non è Eriksen, non ne ha la stessa impronta scandinava, la disponibilità all'adattamento snaturante. È un argentino pittorico, tende all'estro e funziona se gli è consentito di esprimersi secondo istinto. Non lo si può ingabbiare e chiedergli di arretrare. I report confermano: Paulo tocca il maggior numero di palloni a destra sulla trequarti, nella stagione appena conclusa sono stati 246 in Serie A. Da lì può rientrare sul sinistro per l'assist o per il tiro. Accentrarlo e abbassarlo sarebbe controproducente".