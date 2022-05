TycSports – Dybala, offerta formale della Roma. Ma l’agente tratta con l’Inter e…

L'attaccante argentino è ancora in attesa di conoscere il suo futuro: i nerazzurri sono pronti a fare sul serio

Terminato il campionato di Serie A, il calciomercato è pronto per entrare nel vivo. A cominciare dai calciatori in scadenza di contratto a giugno: tra questi, il nome che più infiamma le tifoserie italiane (e non solo) è quello di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero dopo 7 stagioni. Sulla Joya c'è da tempo l'Inter, con l'ad Beppe Marotta pronto a muoversi in prima persona pur di portarlo a Milano. La concorrenza, e non poteva essere altrimenti, non manca: nei prossimi giorni potrebbero registrarsi importanti novità.