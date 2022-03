TycSports – Dybala, addio alla Juve. Già a giorni il vertice con l’Inter

Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. L'Inter è già pronta a incontrare l'entourage dell'argentino

Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus . Dopo il summit odierno tra il suo entourage e i dirigenti bianconeri, è arrivata la fumata nera: sarà addio al termine della stagione, a zero. L’Inter, da mesi vigile sulla situazione, è pronta a dialogare con il giocatore, in scadenza di contratto al 30 giugno.

Come riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista di TYC Sports che per primo ha parlato della rottura con la Juventus, già nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Dybala - attraverso il suo entourage - e l’Inter. Beppe Marotta è un grande estimatore dell’argentino e vuole sedersi al tavolo per conoscere nel dettaglio le sue richieste. Dybala è pronto a dire addio alla Juve, l’Inter c’è, anche se non è la sola squadra interessata.