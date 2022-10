Inter, c’è bisogno del vero Dzeko. “Edin a Reggio Emilia per fare cifra tonda”

Dopo la vittoria contro il Barcellona, l'Inter affronta il Sassuolo con l'obiettivo di ritrovare i tre punti anche in campionato, per lasciarsi alle spalle i cattivi pensieri. Una sfida che rievoca anche la sfida del Mapei Stadium di due anni fa, quando l'Inter di Conte, partita a rilento, cambio marcia proprio a partire dal match contro i neroverdi fino a vincere poi lo scudetto.

Sarà una sfida molto importante anche per Edin Dzeko: "La trasferta di Reggio è benaugurante anche per Dzeko che, con l’attacco dimezzato (al lungodegente Lukaku si è aggiunto Correa), insegue il gol numero 100 in Serie A contro un avversario a cui ha già segnato 6 volte. L'anno scorso quella del Mapei fu l’unica in cui non partì titolare, ma la cambiò da subentrante segnando la rete del pareggio e guadagnando il rigore del sorpasso", ricorda Sky Sport.