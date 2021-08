Dzeko: “L’Inter sa cosa aspettarsi da me. Stimo Inzaghi, voglio difendere lo scudetto”

Le parole del bosniaco: " Stimo molto Inzaghi. Mi piace la sua filosofia calcistica che è estremamente offensiva"

Edin Dzeko, centravanti dell'Inter ora in ritiro con la Bosnia, ha rilasciato un'intervista a Klix.ba dove ha parlato del suo inizio di stagione con la maglia nerazzurra e non solo: "Ero particolarmente emozionato alla vigilia del mio esordio con l'Inter, e il gol è arrivato come una sorta di premio e sono davvero felice che sia andata così. Tuttavia, non c'è stata una festa speciale. All'Inter, tutti sanno cosa aspettarsi da me, e farò quello che so fare meglio in campo. Stimo molto Inzaghi. Mi piace la sua filosofia calcistica che è estremamente offensiva e credo che avrò più occasioni davanti alla porta avversaria. Come ho detto prima, l'Inter sa cosa aspettarsi da me e sa perché mi ha scelto. Così come so cosa devo fare per migliorare il mio gioco, ma anche il gioco di tutta la squadra. Siamo compatti e credo che con il passare del tempo il gioco migliorerà perché abbiamo bisogno di un po' di tempo per giocare di più.