GdS – Che affare Dzeko: “E l’Inter ha già scelto il futuro erede. Aprirà un ciclo dopo di lui”

Con Edin Dzeko l'Inter ha fatto un affare per l'attacco, ma per l'età del bosniaco i nerazzurri devono comunque guardarsi attorno

Praticamente a costo zero, reagendo con lucidità alla partenza di Romelu Lukaku, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno regalato a Simone Inzaghi Edin Dzeko, che avrà anche 35 anni, ma che ha già fatto vedere le sue enormi qualità e il suo status internazionale. Capacità di giocare e far giocare chi gli sta intorno, gol all'esordio contro il Genoa e meccanismi già oliati con i compagni di squadra. Dopo sole due partite, lo si può affermare tranquillamente: l'Inter ha fatto un affare.

"L’Inter continuerà a seguirlo con curiosità, lo ritiene il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo Dzeko. E avrebbe provato a prenderlo - in prestito con diritto di riscatto - se non avesse memorizzato l’inossidabile desiderio di Gianluca: giocare sempre è l’unica cosa che conta. Margini inesistenti invece per Raspadori: il Sassuolo l’ha ritenuto incedibile già un mese fa, troppo importante la consacrazione in questa stagione per pensare di metterlo sul mercato. Il Sassuolo avrebbe resistito a qualsiasi tipo di offerta, chi avrà ancora voglia di provarci dovrà ripassare".