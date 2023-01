Dzeko, Lukaku e Lautaro: così l’Inter può veramente sognare lo scudetto

Simone Inzaghi ha puntato su di loro e ha avuto ragione. Come intravisto nelle amichevoli di dicembre, la coppia Dzeko-Lukaku funziona, nonostante il belga non sia ancora al top della condizione. Con Lautaro reduce dal Mondiale, il tecnico dell'Inter ha deciso di puntare sui due giganti. "Dzeko arma le ritrovate ambizioni tricolori, con Lukaku: il piacere dell’inedito, per sottomettere la capolista e progettare una rimonta. Big Rom trascina, Edin è l’altra metà del cielo interista", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Centotrentuno giorni dopo l’ultima volta da titolare, Lukaku si prende carico del reparto. Da una tiepida sera all’Olimpico a questo inizio di 2023 che assomiglia a un dentro o fuori per l’Inter. Lukaku non segna, contro il Napoli, ma aggiunge contenuti a una serata già trafficatissima. In tre minuti e mezzo ha già infiammato il popolo interista, che lo segue con trepidazione quando inscena il duello fisico con Kim sul lancio di Acerbi, a stretto giro c’è il plateale gesto rivolto ai tifosi per caricare lo stadio. Insomma, Big Rom sceglie di non essere banale fin da principio. Gioca in profondità, è una serata in cui l’Inter procede verticalmente. E Lukaku sciupa un paio di occasioni dentro un primo tempo che per lui è come una ciambella senza buco. Manca solo il gol, ma conta essersi ripreso l’Inter nel contesto più delicato".