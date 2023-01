Inter, che stoccata al campionato! Inzaghi riecco il muro, sono tanti i motivi per sorridere

Vittoria fondamentale per l'Inter contro il Napoli. I nerazzurri trionfano con Dzeko e si portano a -8 proprio dalla squadra di Spalletti

Andrea Della Sala

Riparte il campionato e riparte alla grande per l'Inter. La squadra di Inzaghi tiene aperti i giochi scudetto, ferma il Napoli e si rilancia per la corsa scudetto. I nerazzurri creano tanto, sprecano altrettanto, ma alla fine conquistano tre punti fondamentali e meritati. La decide Dzeko con una grande incornata su una palla disegnata alla perfezione dal mancino di Dimarco. Il Napoli prova a tenere il dominio del pallone, ma crea poco, anche per merito della difesa interista, oggi perfetta.

Torna la vecchia difesa — L'Inter ritrova finalmente solidità in difesa. Prestazione maiuscola della retroguardia nerazzurra che annulla l'attacco del Napoli. Azzeccata la mossa di Inzaghi di schierare Darmian, anche per le condizioni non ottimali di Dumfries, sulla destra a controllare Kvara, sempre raddoppiato e bloccato da Skriniar. L'esterno non brilla in fase offensiva, ma con l'aiuto dello slovacco contiene la mina vagante georgiana. Se la catena di destra concede poco e niente, è assolutamente di livello anche la prestazione di Acerbi, così come quella di Bastoni. Una parata provvidenziale di Onana nel finire di gara, ma per il resto poche le occasioni concesse dall'Inter alla squadra di Spalletti.

Dzeko super, Lukaku in crescita — Sono tante le note positive in casa Inter per Inzaghi. La prima è sicuramente il risultato: i tre punti di oggi significano tantissimo in termini di classifica, ma ancora di più per il morale. Ripartire battendo il Napoli che finora aveva stradominato il campionato può dare sicuramente lo slancio decisivo alla stagione dell'Inter. Ma i tre punti non sono l'unica cosa che fa sorridere l'Inter: Dzeko si conferma un giocatore letale e importantissimo, Lukaku non ha trovato il gol ma ha fatto comunque vedere di essere in grande crescita. Detto della difesa, da segnalare anche la spinta costante di Dimarco che continua a dimostrare di essere in grande condizione e di avere un piede mancino più che decisivo (piccola nota di demerito per il gol mancato).

Una bella sorpresa — Conferma anche per il trio di centrocampo: Barella vivo più che mai, Calhanoglu meno brillante in costruzione (anche per via della pressione costante del Napoli) ma utile e prezioso in fase difensiva e da Mkhitaryan nasce l'azione del gol del vantaggio dell'Inter. E non dimentichiamoci Gosens. Si era già fatto notare nelle amichevoli durante la sosta ed è entrato a gara in corso mostrandosi in condizione e finalmente brillante. Può essere sicuramente un'arma in più a disposizione di Inzaghi. Campionato riaperto? Ancora presto per dirlo, 8 punti sono ancora tanti, ma i nerazzurri rimangono vivi. L'Inter ha dato sicuramente un segnale, un segnale importante. Ora serve continuità.