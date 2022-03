Ecco finalmente la DzeLa: Dzeko-Lautaro, ora la coppia funziona. E fa sognare l’Inter

Tanti addetti ai lavori (ma non solo) avevano iniziato ad avanzare dei dubbi sulla complementarità tra Dzeko e Lautaro: dubbi spazzati via

Dubbi spazzati via in una serata. Tanti addetti ai lavori (ma non solo) avevano iniziato ad avanzare dei dubbi sulla complementarità tra Dzeko e Lautaro, degli interrogativi sulla loro convivenza. Ebbene, al netto del livello dell'avversario (non ce ne voglia la Salernitana), i due ieri hanno dimostrato di poter fare scintille insieme. Anche perché ieri a San Siro è stata la prima volta che uno di loro abbia segnato su assist dell'altro. Un 'debutto' che fa ben sperare l'Inter in vista del finale di stagione. Scrive la Gazzetta dello Sport: