Da Inzaghi al club, Inter innamorata di Dzeko. Rinnovo vicino, Milano la sua priorità

Andrea Della Sala

L'Inter pensa al futuro e ha pronti due colpi uno per gennaio e uno per l'estate. Il club nerazzurro, però, vuole anche blindare gli elementi cardine della squadra di Inzaghi. E atra questi c'è anche Edin Dzeko, in scadenza di contratto.

"L’Inter tutta è innamorata del bosniaco. Lo è Inzaghi, che a Edin si è appoggiato sempre per dimenticare l’assenza di Lukaku e i lunghi vuoti di Correa. Lo è la società, per la professionalità di un giocatore che sta scherzando con la carta d’identità. E non è mica fortuna, non è un patto con il diavolo, ma c’è tanto lavoro dietro. C’è un calciatore che cura nel minimo dettaglio il tempo che intercorre tra una partita e l’altra, che dedica particolare attenzione al recupero dopo uno sforzo, il passaggio che diversi suoi colleghi tendono a sottovalutare. Dzeko a marzo avrà 37 anni ma non smette di stupire", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha tutta l’intenzione di non perdere per strada un giocatore così. Il contratto del bosniaco, da 5 milioni netti più bonus, scade a giugno. Il rinnovo è più che un’opzione. È la strada che tutte le parti in causa vogliono percorrere. Non passerà troppo tempo prima di affrontare il discorso, durante la pausa Mondiale l’occasione sarà colta. L’Inter è tuttora la sua priorità. Anche perché a Milano si è trovato bene. Poi, certo, ci sarà anche un tema economico da affrontare, una possibile rivisitazione al ribasso dell’ingaggio magari a fronte di un contratto da un anno con opzione per un secondo", aggiunge il quotidiano