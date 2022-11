Inter, occhio al doppio colpo: contatti per Vazquez subito e in estate rinforzo in attacco

L'Inter tiene d'occhio anche Pedraza del Villarreal, ma costa troppo per questo piace l'esterno del Valencia. Vecchio nome davanti

Andrea Della Sala

Per cercare di recuperare terreno in campionato e andare avanti in Champions League, l'Inter sta cercando di rinforzarsi. Sono due i ruoli in cui la dirigenza ha individuato la necessità di inserire nuovi elementi. La fascia sinistra e l'attacco.

"I dirigenti nerazzurri sono tornati a seguire con attenzione le prestazioni di Marcus Thuram, protagonista di questa prima fetta di Bundesliga. Il francese è in scadenza e non rinnova con il Borussia Moenchengladbach: occhio all’Inter, è una traccia da seguire. Come un’altra traccia, in un settore diverso, porta in Spagna. Che l’Inter abbia individuato in Pedraza del Villarreal un profilo per il dopo Gosens, s’è già scritto. Il nodo è la richiesta elevata, non meno di 20 milioni di euro, senza aperture al prestito", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Per questo l’Inter ha avviato contatti con il Valencia per Jesus Vazquez, 19 anni, esterno mancino che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili della Spagna. L’Inter (come pure la Juventus) lo ha seguito a lungo, con relazioni estremamente positive. E recentemente è tornata a informarsi, anche perché le condizioni attuali permettono l’affare. Jesus Vazquez in questo campionato ha giocato poco, a differenza dello scorso anno. Con il Valencia aveva fatto una sorta di patto a inizio stagione: in caso di scarso impiego, a gennaio avrebbe avuto il via libera in prestito. E un prestito (con diritto di riscatto) è la soluzione che solitamente apre tante porte, verosimilmente la stessa formula con cui l’Inter darà l’addio a Gosens, cercato in Bundesliga. Manovre agli inizi, certo. Ma ora che il campionato va in vacanza non c’è da stupirsi di accelerazioni improvvise", aggiunge il quotidiano.