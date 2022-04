Inter, Inzaghi punta su Dzeko: Edin cerca il primo gol nerazzurro contro il Milan

Simone Inzaghi ha intenzione di puntare forte su Edin Dzeko in vista del derby di Coppa Italia di domani sera contro il Milan

"Adesso il Milan. Perché manca il Milan. Edin Dzeko in questa stagione ha segnato almeno un gol a ognuna delle rivali dirette dell’Inter. Anzi, ad analizzare la classifica ha rifilato una rete a tutte le formazioni della parte sinistra della classifica, tranne la Lazio e, appunto, il Milan. Con i biancocelesti il centravanti bosniaco non avrà più chance, ma contro il Diavolo martedì sera ci sarà il quarto confronto e Simone Inzaghi si augura che sia la volta buona per il suo numero 9 che in stagione ha bucato la rete, fra le altre, di Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo e Verona. Un gol - anche - di Dzeko per fare suo il primo derby in questa annata dopo due pareggi e una sconfitta, guadagnando così la finale di Coppa Italia: l'obiettivo di Inzaghi, è chiaro".