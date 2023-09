Inter, Empoli allontana alcuni spettri passati. Ed è stato preso un vero campione

Vittoria da squadra matura quella dell'Inter sul campo dell'Empoli. La gara del Castellani aveva tutte le carte in regola per essere la classica partita trappola: prima contro ultima, miglior attacco contro peggior difesa, toscani con un nuovo allenatore e con ancora 0 punti e 0 gol realizzati. E invece la squadra di Simone Inzaghi ha tirato fuori dal cilindro un 1-0 di stampo contiano, soffrendo poco, se non gli ultimi minuti in 10 uomini, e senza andare ad un ritmo esagerato. La strada è lunga ma visti i risultati di Juventus e Lazio ogni vittoria in questo inizio è di vitale importanza.