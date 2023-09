Inter, Inzaghi vuole tenere tutti dentro il progetto: a Empoli tocca a Frattesi, Calhanoglu out

L'intenzione di Inzaghi è chiara: tutti fanno parte del progetto Inter , nessuno escluso. E tutti avranno le loro chance, per permettere alla squadra di arrivare nel momento clou della stagione nelle migliori condizioni possibili.

Ecco perché, dopo il turnover proposto in Champions League, l'allenatore nerazzurro a Empoli opterà per qualche altro cambio. Ad esempio, secondo Il Giornale, in campionato toccherà a Frattesi partire titolare: