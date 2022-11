Real Madrid, caccia all’erede di Benzema: nel mirino anche Lautaro. E al Mondiale…

Il 2022 da sogno di Karim Benzema, iniziato con la conquista della Supercoppa di Spagna, proseguito con Liga, Champions League e Supercoppa Europea e suggellato dal Pallone d'Oro, si è bruscamente interrotto nella giornata di ieri: l'attaccante francese sarà costretto a saltare i Mondiali in Qatar. Tutta colpa di un problema muscolare accusato nelle scorse settimane, che lo ha portato a dare forfait. Un infortunio che, unito a una carta d'identità che recita "35 anni" e a un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, obbliga il Real Madrid a cominciare a cercare un possibile erede. E la vetrina del Mondiale potrebbe dare altri spunti alla dirigenza merengue.

Tra i nomi sulla lista del Real Madrid, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe anche Lautaro Martinez . L'attaccante dell'Inter è uno dei protagonisti annunciati del Mondiale, e con l'Argentina punta a sollevare quel trofeo che la Seleccion insegue dal 1986. Il Toro, a 25 anni, è ormai nel pieno della maturità: in nerazzurro è un leader riconosciuto da compagni, staff tecnico e dirigenza, oltre a essere un idolo dei tifosi, e a Milano ha deciso di mettere radici con la sua famiglia. Con l'albiceleste è il partner designato di Lionel Messi, e i suoi numeri lo pongono come uno degli intoccabili del ct Scaloni. Un Mondiale da top potrebbe riaccendere su di lui i fari (mai spenti) del mercato.

Una tradizione... Mondiale

Considerato quanto successo nelle edizioni passate, non è peccato pensare che il Real Madrid si fiondi sui migliori calciatori del Mondiale. Nel 2002 nella capitale spagnola arrivò Ronaldo, fresco campione del mondo con il Brasile, seguito nel 2006 da Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia iridata. Nel 2010 fu la volta di Angel Di Maria, Mesut Ozil e Sami Khedira, nel 2014 di James Rodriguez, Toni Kroos e Keylor Navas, nel 2018 dei belgi Courtois e Hazard. Acquisti faraonici, per un totale di 362 milioni di euro. Chissà che la storia non possa ripetersi al termine del Mondiale in Qatar...