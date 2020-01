Sky – Eriksen, vicina la svolta. L’agente torna per chiudere! E l’Inter ha strada in discesa

Il sogno Christian Eriksen è sempre più vicino per l’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, “sono arrivati segnali positivi dall’agente per quanto riguarda la risposta del giocatore all’offerta nerazzurra. Segnali talmente positivi che l’agente del danese dovrebbe tornare a Milano a metà settimana. E quando si ritorna dopo un primo incontro, generalmente lo si fa per chiudere l’affare. A quel punto, l’Inter andrebbe a trattare con il Tottenham con la strada totalmente in discesa”.

“Difficilmente, dopo l’accordo con il giocatore, l’Inter si farebbe sfuggire Eriksen a gennaio“, ha sentenziato Gianluca Di Marzio.

E il sogno può continuare.