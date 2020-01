Sky – Eriksen ritiene offerta Inter soddisfacente. Per lui resta un solo dubbio

L’Inter continua l’inseguimento a Christian Eriksen: si prova a stringere con il giocatore e con il Tottenham. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il fuoriclasse danese “ritiene l’offerta presentata dall’Inter al suo agente soddisfacente. Il dubbio di Eriksen è quello di rinunciare all’opportunità rappresentata dal contratto in scadenza. Aspettando giugno, infatti, il centrocampista avrebbe a disposizione un ventaglio di offerte decisamente superiore rispetto al mese di gennaio. La tentazione di arrivare a scadenza, quindi, resta per Eriksen, tentato altresì dal progetto nerazzurro, considerato dal giocatore in ascesa e con una garanzia di solidità rappresentata dalla presenza di Suning e di Antonio Conte in panchina“.