Solo timidi sondaggi per Eriksen. Altra chance all’Inter? Ieri Conte ha fatto capire…

Nell’ambiente Inter c’è ancora chi si augura di assistere al lieto fine. Il parere del club e di Conte in particolare è però abbastanza chiaro, a prescindere da ieri: “Avrà un’altra occasione? Difficile dirlo. L’Inter, e Conte, si augurano innanzitutto che si presenti un club con intenzioni serie e che, alla peggio, si riesca a mettere in piedi almeno un prestito fino al termine della stagione. Se non altro servirebbe per rilanciare il centrocampista in vista degli Europei e, soprattutto, del mercato estivo . In più, grazie al risparmio per la parte rimanente del suo ingaggio di qui a fine stagione, magari, potrebbero saltar fuori le risorse per un innesto in corsa. Anche ieri Conte ha fatto capire di averne bisogno. Ma come ormai noto, senza uscite, i cancelli della Pinetina non si apriranno per nessuno”.