Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato sui social la sconfitta dell’Inter sul campo della Sampdoria:

“Inter più sfortunata che colpevole (8 occasioni da gol a 4). Però Conte ha 2 gravi colpe: fa battere il rigore a Sanchez (ne aveva falliti addirittura 7 su 11). E mette in campo incomprensibilmente un giocatore perso alla causa come Eriksen. Male Bastoni, Handa poteva far meglio”.