FCIN1908 / Eriksen, l’agente arrivato a Milano alle 11:50: operazione Inter entra nel vivo

Operazione Eriksen in moto. Dopo il blitz di Piero Ausilio a Londra, raccontato in assoluta anteprima da Fcinter1908, la corsa dei nerazzurri verso il campione danese riprende oggi. Stavolta il “campo di gioco” è italiano. Come appurato da Fcinter1908, alle 11:50 di questa mattina, infatti, è sbarcato in Italia Martin Schoots, agente di Eriksen, che sta tenendo i rapporti tra Inter e Tottenham.

Era presente anche lui a Londra nella giornata di ieri, oggi si riprende a trattare a Milano. L’accordo con il giocatore già c’è, l’intesa sul quadriennale da 7 milioni più bonus per arrivare a 10 è già stata raggiunta. Ora serve trattare con il Tottenham, che chiede 20 milioni. L’Inter vorrebbe spenderne 15 al massimo.