Eriksen, le cifre per l’addio: il valore a bilancio e quanto risparmierebbe l’Inter. L’obiettivo di Marotta…

“Christian Eriksen è assolutamente nella lista dei trasferibili“. Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, certificano la fine sempre più vicina del rapporto tra il centrocampista danese e il club nerazzurro a poco meno di un anno di distanza dal suo arrivo dal Tottenham. “Non è funzionale, è un dato di fatto oggettivo, è giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove. Non è certo una punizione” ha spiegato l’ad nerazzurro.

Per battere la concorrenza di mezza Europa e aggiudicarsi Eriksen, l’Inter ha sborsato 26,997 milioni di euro, dei quali 7,5 milioni di euro come compenso per gli agenti. Una cifra importante per un calciatore a poco più di sei mesi dalla scadenza naturale del contratto con gli Spurs. E ora, dopo 38 presenze in tutte le competizioni condite da 4 reti e 3 assist, l’Inter e Christian Eriksen si preparano a dirsi addio. L’obiettivo dei nerazzurri e di Marotta resta quello di non registrare una minusvalenza.

Calcio & Finanza riporta i numeri della probabile cessione: “Stando al bilancio 2019/20 dell’Inter, il valore netto di Eriksen al 30 giugno 2020 era pari a 24,422 milioni (quota di ammortamento pari a 2,576 milioni). Lo stesso valore sarà invece sceso a 21,37 milioni di euro al 31 dicembre 2020, cifra minima che il club di Suning dovrà incassare per evitare la minusvalenza in caso di cessione definitiva durante il mercato invernale. Qualora un trasferimento andasse in porto, un effetto positivo sul bilancio 2020/21 dell’Inter si andrebbe a registrare sicuramente grazie al risparmio sui prossimi sei mesi di stipendio. Eriksen ha un ingaggio da 7,5 milioni netti all’anno (9,9 milioni lordi grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita) e con la sua cessione i nerazzurri risparmierebbero 4,45 milioni, ai quali aggiungere – nel caso – un’eventuale plusvalenza. Fino ad ora, il peso del calciatore sui conti dei nerazzurri è stato pari a poco più di 7 milioni (tra stipendio e ammortamento) sul bilancio 19/20 e a circa 7,5 milioni nel 2020/21 (con una quota ammortamento più alta per questi sei mesi, poco più di 3 milioni).