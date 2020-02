Inter, tutto ruota attorno a Eriksen: pronto un cambio di modulo per sorprendere il Milan

Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano, in programma domenica sera a San Siro: l’Inter, dopo la vittoria contro l’Udinese, cerca di proseguire la propria striscia vincente nelle stracittadine per continuare l’inseguimento alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte starebbe pensando a delle novità tattiche per sorprendere il Milan: “Antonio Conte si avvicina al derby con quasi tutti gli uomini disponibili (sicuramente out solo Gagliardini) e con qualche dubbio di formazione. Vorrebbe dare scacco matto a Pioli come ha fatto all’andata con Giampaolo, ma non ha ancora preso una decisione sull’utilizzo di Eriksen e su come completare la difesa a tre“.

VARIABILE ERIKSEN – “Il danese è il giocatore che per Conte può fare la differenza, un titolare fisso che stavolta rischia di star fuori perché non è al top della condizione o quando meno non ha lo stesso ritmo dei compagni. Normale dopo un gennaio sul mercato che qualcosa nei muscoli gli ha lasciato. L’orientamento di schierare una mediana con Candreva, Vecino, Brozovic (con la caviglia sinistra non del tutto ancora a posto), Barella e Young era emerso già nell’allenamento di giovedì, ma ieri l’ex ct ha provato Christian alle spalle di Lukaku escludendo Sanchez, anche lui non ancora al 100%. Si tratta di una soluzione possibile“.