In Spagna – Vidal torna ad allenarsi col Barça e sarà una prima volta. Il club non si schioda

Arturo Vidal ha lasciato il Cile per tornare a Barcellona dove nei prossimi giorni spera di poter chiarire la questione futuro. Mundo Deportivo torna sulla denuncia del giocatore al Barça: ha chiesto 2.4 mln di bonus non pagati e ci sarà da chiarire anche su questo. Il giornale spagnolo spiega qual è la posizione del club blaugrana rispetto all’eventuale cessione:

“Resta fermo sulla sua posizione, non vuole cederlo, a meno che non arrivi un’offerta da capogiro. Sia Valverde che la società ritengono che Vidal sia un calciatore importante per la parte decisiva della stagione e non dimenticano che è anche il quarto capocannoniere della squadra dopo Messi, Suarez e Griezmann. In attesa di vedere come si evolvono gli eventi il calciatore si allenerà questo pomeriggio per la prima volta dopo che è stato reso noto il reclamo nei confronti della società per i bonus non versati”.

(Fonte: Mundo Deportivo)