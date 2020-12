Eriksen, è il tuo momento? Via a gennaio solo a una condizione. A lasciare l’Inter saranno altri due

L’uscita dalla Champions costringe l’Inter a puntare forte sullo scudetto. Conte ha dimostrato che, quando ha una sola competizione su cui puntare, dà il meglio di sé. E ora i nerazzurri devono riscattarsi, in attesa del mercato di gennaio che potrà sfoltire la rosa e consegnare qualche regalo di qualità al tecnico.

“Toccherà alla società riuscire a trovare “l’occasione” per puntellare una rosa già altamente competitiva. La zona individuata è la mediana, dopo le probabili uscite di Vecino e Nainggolan. Eriksen andrà via solo di fronte a offerte concrete: nel frattempo proverà a lasciare un segno, magari già da Cagliari, dove potrebbe tornare titolare visto il protrarsi dell’emergenza. Con lo Shakhtar il suo ingresso è stato come una “scintilla”: non basta per cambiare la storia, ma è già un segnale confortante”, evidenzia La Gazzetta dello Sport.