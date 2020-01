FCIN1908 – Eriksen, ottimismo confermato dall’entourage. Chiusura vicina con l’Inter

Eriksen si avvicina a passi sempre più spediti verso l’Inter. Ieri sera la cena tra l’agente del calciatore danese e l’ad nerazzurro Beppe Marotta che conferma i discorsi molto avanzati per l’arrivo del giocatore. Non è una trattativa che si definirà oggi, ma nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Mancano solo dei dettagli col Tottenham, ma c’è grande ottimismo in casa nerazzurra.

Ottimismo confermato anche dall’entourage del giocatore che, secondo quanto raccolto da FCINTER1908, conta di chiudere la trattativa a breve ed è ormai convinto che Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. C’è da attendere qualche giorno, ma i tifosi dell’Inter possono sognare il grande colpo.